مدير جامعة أم القرى يطلق مشروع ترقية بريد المنسوبين الإلكتروني

واس(صدى):

أطلق معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل اليوم مشروع ترقية بريد المنسوبين الإلكتروني ، بحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني بن عثمان غازي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات والعمادات المساندة ذات العلاقة، وذلك بقاعة اجتماعات مكتب معاليه بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وبين وكيل عمادة تقنية المعلومات للشؤون التقنية الدكتور سعود العتيبي ” أن تقنية المعلومات حريصة على أمان بريد المنسوبين ولهذا الغرض لا يتم استقبال أي بريد إلكتروني غير موثوق ، مشيراً إلى أن مشروع ترقية بريد المنسوبين يشمل بريد إلكتروني مع علبة بريد 50 غيغابايت ، ومساحة تخزينية في ون درايف بسعة 1 تيرا ، مع أمكانية استخدام إصدارات مايكروسفت المكتبية على الويب ، لافتاً أن البريد بحلته الجديدة يحتوي على المزيد من الخصائص والمميزات الأخرى التي تساهم في خدمة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين .

بدوره أشاد وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني بن عثمان غازي بجهود فريق تقنية المعلومات الذي يعملون وبشكل مستمر على تطوير البرامج التقنية التي تتواكب مع التقنيات الحديثة ، مثمنا متابعة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل لتطوير أنظمة تقنية المعلومات من أجل تسخيرها لخدمة منسوبي الجامعة .

من جانبه وجه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل جميع الكليات والعمادات المساندة والمراكز البحثية وإدارات الجامعة المختلفة بعدم استقبال أي بريد إلكتروني إلا من خلال بريد الجامعة الإلكتروني الرسمي نظراً لخصوصيته ودرجة الأمان العالية التي يتضمنها ، مشيراً إلى أن ذلك يساهم في رفع درجة الأمن المعلوماتي بالجامعة ويحافظ على سرية المعاملات ويحفظ حقوق جميع منسوبي الجامعة .

وثمن معاليه الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للبرامج التعليمية وبيئتها الإدارية والأكاديمية والتقنية والتي بدورها تسهم في خدمة منسوبي الجامعة الذين يفوق عددهم 120 ألفا من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب ، منوهاً بدعم ومؤازرة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى للبرامج والأنشطة التي تقدمها الجامعة في شتى المجالات.