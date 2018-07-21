بالصور.. سلسلة إعلامية بتعليم المخواة تحتفي بالمبادرات المتميزة للطلاب والطالبات

حامد العمري(صدى):

شرع الاعلام التربوي بتعليم المخواة ، في إنتاج سلسلة إعلامية تُعنى بالنماذج المضيئة من طلاب وطالبات تعليم المخواة ، ممن يُظهرون تميزاً أو يبرزون بشكل لافت في مجالٍ ما ، وتهدف السلسلة إلى إبراز المتميزين ودعمهم إعلامياً والتعريف بمنجزاتهم ، والاحتفاء بأفضل الممارسات ونشرها عبر المنصات الرقمية للإدارة ووسائل الإعلام على شكل قصص ، وبروفايلات ، وبروموهات إعلامية .

وافتتحت السلسلة بنشر قصة طالبين ضحيا بالراحة من أجل اكتساب المزيد من المعارف والمهارات ، هما: يزيد الشراحي من ثانوية الملك فهد ، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن رزق الله من ثانوية قلوة حيث ارتحل يزيد إلى ماليزيا للالتحاق بدورة تدريبية في اللغة الإنجليزية ،

بينما غادر عبدالعزيز إلى جدة

للالتحاق ببرنامج إثرائي في جامعة المؤسس، بمبادرة ذاتية منهما وبدافع الحرص والشغف بالعلم .

مديرالاعلام التربوي بتعليم المخواة ناصر بن محمد العُمري

تحدث عن السلسلة قائلاً : تفرض علينا مهمتنا الإعلامية نشر أفضل الممارسات الإيجابية ، ورصد والتقاط كل بادرة إيجابية تظهر في واقع الميدان التربوي وحين تكون المبادرات طلابية صرفة ، نكون بين الفخر والبهجة .

كما بين أن الإعلام التربوي

عبر هذه السلسلة سيقترب من النماذج المضيئة والتي تصلح أن تكون أمثولة تحتذى .

وقال (العُمري) يزيد وعبدالعزيز نموذجان مضيئان لآلاف من أقرانهما ، ويستحقان أن يكونا مفتتحاً لهذه السلسةالإحتفائية كونهما آثرا استغلال وقت الإجازة الطويل في تعلم واكتساب مهارات ومعارف جديدة ، فكانا بين أروقة الجامعات والمعاهد طيلة الأيام التي أنقضت من عمر الإجازة

وزاد: البادرة تعكس بواكير شخصيات مؤثرة في المستقبل تتخذ من الدأب والحرص والجدية ، واستغلال الأوقات منهج حياة وتوطن نفسها على الصبر ، طمعاً في بلوغ المجد .

وختم بالقول (الغد هو مانفعله الآن ) وهذا مانسعى لتكريسه في الأذهان .

من جهته بارك مدير التعليم بالمخواة الاستاذ / علي الجالوق هذه الخطوات التي ترصد الممارسات الإيجابية لمنسوبي ومنسوبات التعليم ، وتضيء على المبادرات المتميزة ، مؤكداً أهمية الإحتفاء بكل النماذج المضيئة بنشر تميزهم عبر الوسائط الحديثة.