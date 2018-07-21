أول رسالة من كاريلو للجماهير بعد انضمامه للهلال
وجه البريوفي كاريلو، اليوم السبت، رسالة إلى جماهير الهلال عقب انضمامه إلى صفوف الفريق.
وقال ” كاريلو ” لاعب بنفيكا البرتغالي السابق عبر حسابه على ” انستغرام ” : تحدي جديد في مسيرتي، وعلي أن أتحمله بكامل المسؤولية، وأشكر سامي الجابر على ثقته بي ” .
وكان الهلال أعلن أمس الجمعة تعاقده رسميا مع البيروفي كاريلو، والذي انضم بالفعل إلى معسكر الفريق بالنمسا.
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فهد[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ 6 دقائق
بالتوفيق والنجاح
نوير[ عدد التعليقات: 708 ] نشر منذ 5 دقائق
ان شاء الله تكون مسيرة نجاح وتقدم يا هلا فيك