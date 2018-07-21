ترامب يعلق على علاقته المشبوهة بممثلة إباحية بعد التسريب الجديد

واشنطن(صدى):

يبدو أن فضائح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تنتهي بعد، وبين حين وأخر يظهر أمر جديد يهدد ترامب وسمعته.

وكان انتشرت الأنباء أمس حول الحصول على تسجيل سري لترامب ؛ حيث سجل أحد محامي الرئيس الأمريكي حديث بينهما حول دفع الأموال لفتاة غلاف سابقة في مجلة ” بلاي بوي ” ، والتي أقام معها ترامب علاقة مشبوهة.

وعلق بالطبع ترامب على الواقعة، منتقدًا قيام محاميه السابق مايكل كوهين، بالتسجيل له سرًا أثناء حديث بينهما.

و كتب ترامب في تغريدة : ” الخبر الجيد هو أن رئيسكم المفضل لم يفعل أي شيء خاطيء ” .

وقال ترامب: ” من غير المعقول أن تقتحم الحكومة مكتب محام في الصباح الباكر، أمر غير مسبوق ” ، مضيفًا: “ والأمر غير المعقول أكثر هو أن يسجل محام حديثًا لموكله.. الأمر غير مسبوق إطلاقًا، وقد لا يكون قانونيًا ” .

ويعود التسجيل إلى قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في نوفمبر 2016، وضبطه محققو مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) خلال مداهمتهم لمكتب المحامي كوهين.

وتضمن الحديث في التسجيل السري : إمكانية دفع مال مقابل سكوت فتاة الغلاف السابقة في مجلة بلاي بوي كارين ماك دوغال، التي تؤكد أنها أقامت علاقة “ رومانسية دامت عشرة أشهر عامي 2006 و2007 ” مع ترامب، الذي لم يكن قد دخل بعد عالم السياسة.

و يريد مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في ما إذا كان أي استخدام للأموال خلال الحملة الانتخابية الرئاسية من قبل ترامب له علاقة بمغامراته النسائية، يمكن أن يشكل خرقًا للقانون الانتخابي.

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