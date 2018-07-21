خالد الشريف ينتزع ذهبية فردي في بطولة غرب أسيا لكرة الطاولة

نواف السالم(صدى):

حقَّق البطل خالد الشريف، ذهبية فردي في بطولة كأس غرب آسيا والمقامة حالياً بالأردن بعد فوزه على العراقي أنور حمدي، بنتيجة 3-1 .

وكانت البطولة قد بدأت الأربعاء الماضي، على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون دول السعودية والعراق والبحرين والإمارات وسورية وفلسطين، إضافة إلى الأردن يتنافسون على القاب الفردي والزوجي في الفئات العمرية ” الرجال والناشئين والناشئات والأشبال والزهرات والبراعم والبرعمات ” .