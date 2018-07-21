معلومات عن قاعدة ” 5 كيلو مترات ” التي تخفض حرارة المحرك بعد السفر

برلين(صدى):

أثناء القيادة لمسافات طويلة ترتفع درجة حرارة المحرك إلى 1000 درجة مئوية، مما يستدعي إلى إجراء خطوات لخفض هذه الحرارة الرهيبة قبل التوقف حتى لا يتأثر المحرك بسبب تكدس الحرارة به.

لذا توصي الهيئة الألمانية للفحص الفني بضرورة تبريد المحرك قبل التوقف، وذلك بقيادة السيارة بتمهل لمسافة في حدود 5 كيلومترات قبل التوقف، مما يؤدي إلى خفض الحرارة العالية بفعل رياح السير، كما يمكن تطبيق هذه النصيحة على كل السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.