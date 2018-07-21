تفاصيل الرسالة التي تسببت في مقتل علي عبد الله صالح

فهمي محمد(صدى):

كشف الكاتب والإعلامي التابع لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، عبد الكريم المدي، عن تفاصيل الرسالة التي تسببت في مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وقال المدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” : لدي دليل، على مشروع الحوثي الحقيقي الذي يريد تحويل السلطة في اليمن من خلاله إلى ولاية فقيه، نظام الحكم مثل ما هو في إيران.

وأضاف : أحد متطرفي المليشيات الحوثية السلالية قال لي مطلع العام 2017: بلغ هذا الكلام زعيمكم وابنه أحمد بأننا سنغلق صفحة الماضي ويكون نظام الحكم نفس ما هو في إيران، الماضي عننساه ويتولى السفير أحمد علي منصب الرئيس، والسيد عبد الملك الحوثي مرجع أعلى.

وأضاف أشهد لله بأن هذا الكلام جاءني من لسان قيادي حوثي اسمه محمد الحملي، الذي لقي مصرعه هو وأحد أشقائه أثناء هجوم المليشيات على بيت الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح رحمه الله..في 2 ديسمبر2017.

وجاء المنشور كالتالي: