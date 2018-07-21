الأهلي يحدد مصير مصطفى بصاص

ماجد محمد(صدى):

أبلغ مدير فريق الأهلي موسى المحياني، لاعب الفريق مصطفى بصاص بعدم رغبة المدرب قويدي في استمراره مع الفريق الموسم المقبل، وأن عليه أداء التدريبات بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية.

وقال لاعب فريق الأهلي مصطفى بصاص أنه تلقى عدة عروض من أندية محلية ترغب في التعاقد معه، وأنه سيدرس تلك العروض مع الإدارة، موضحًا أنه يتبقى على عقده مع الأهلي سنة واحدة.

يذكر أنه تم إبعاد لاعب الأهلي مصطفى بصاص من معسكر الفريق المقام حاليًا في النمسا ، على الرغم من مطالبة الجماهير الأهلاوية بمنح بصاص فرصة في الموسم الجديد.