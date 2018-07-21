طبيب الرئيس الأمريكي يقتل بالرصاص

واشنطن(صدى):

أعلنت شرطة هيوستن الأمريكية، عن إطلاق مسلحا الرصاص على طبيب كان يعالج الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، ما تسبب في وفاته.

وأوردت وسائل إعلام أمريكية، أن الدكتور مارك هاوسكنشت ” 65 عامًا ” ، أطلق عليه النار من قبل مسلحين، أثناء قيادته دراجة هوائية باتجاه مركز تكساس الصحي في هيوستن.

وأوضحت الشرطة، أن القاتل كان يقود دراجة هوائية كذلك، مشيرة إلى أنها ستبدأ في جمع تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة، سعياً للوصول إلى الجاني، موضحة أنها لا تعلم هل كان القتل بشكل متعمد أم لا.