الحبس 6 أشهر لفتاة أجهضت حملها بعد اغتصاب أخيها لها

جاكرتا(صدى):

تبدلت المواقع فبدلًا من أن يحاكم الجاني حوكمت الضحية؛ حيث حكم القضاء في إندونيسيا بالسجن ستة أشهر على فتاة في الخامسة عشرة من عمرها؛ لأنها أجهضت حملها الناجم عن اغتصاب شقيقها الأكبر.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم محكمة موارا بوليان في جزيرة سومطرة، عارف بوديمان، أن: ” الفتاة حوكمت بما يتوافق مع قانون حماية الأطفال، لأنها أجهضت، أما شقيقها فقد حُكم عليه بالسجن عامين لإدانته بالاعتداء الجنسي على قاصر. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه طلبت النيابة العامة بالسجن عامًا واحدًا للفتاة وسبعة أعوام لشقيقها، بعد أن أوقفا في يونيو، إثر العثور على جنين ميت في مزرعة في قرية بولو بمقاطعة جامبي؛ حيث تحظر القوانين في إندونيسيا الإجهاض، ما عدا في الحالات التي يشكّل فيها الحمل خطرًا على حياة الأم.