بعد تألقه بالمونديال.. بيكهام الجديد يقترب من ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

ينتظر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي سلسلة من العروض لمدافعه كيران تريبيير بعد تألقه في كأس العالم في روسيا أبرزها من ريال مدريد؛ حيث يحظى اللاعب باهتمام بطل دوري أبطال أوروبا بعد تألقه مع منتخب إنجلترا في المونديال، وتسجيله هدفًا رائعًا في نصف النهائي أمام كرواتيا من ركلة حرة على طريقة ديفيد بيكهام.

ومن جانبه، علّق اللاعب على تشبيهه بنجم مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق: ” اعتدت مشاهدة ديفيد بيكهام وآندريا بيرلو وأمثالهم على مدار مسيرتهم. بيكهام كان دائمًا هو من أتطلع إليه. أسلوبه وتمريراته العرضية من الحركة أو الركلات الثابتة. هو أحد اللاعبين الذين تابعتهم في تمرير الكرة بالتأكيد. ”

وفي السياق نفسه، ارتفعت القيمة السوقية للظهير الأيمن إلى نحو 50 مليون إسترليني وهو رقم قياسي للاعب إنجليزي، لكن بالطبع توتنهام سيقاوم بشدة أي عرض يتلقاه اللاعب خاصة بعد توقيعه عقدًا لمدة 5 سنوات مع النادي اللندني الصيف الماضي.