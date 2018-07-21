الاتفاق يتعادل مع اياكس أمستردام إيجابيا

طلال الغامدي(صدى):

انتهت المباراة الودية بين نادي الاتفاق و أياكس أمستردام الهولندي، بالتعادل الإيجابي ” 1-1 ” ، حيث سجل اللاعب كريستيان جوانكا، هدف التعادل للاتفاق في الدقيقة 61 من عمر المباراة، بعد أن أحرز أياكس الهدف الأول بالمباراة في الدقيقة 58 من المباراة.

وجاءت المباراة الودية تحت 23 عامًا بالعاصمة الهولندية أمستردام، على هامش معسكر الإعداد الذي يخوضه الفريق حاليًا في هولندا، استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد.

جدير بالذكر، أن الاتفاق من المقرر أم يواجه فريق بنى ياس الإماراتي، بتاريخ 24 يوليو الجارى، ثم يلتقي هيلموند الهولندي في يوم 27 من نفس الشهر.

وأخيرًا، يلتقي الاتفاق جوزتيبي التركي في تاريخ 29 يوليو الجاري، لتكون آخر مواجهاته فى معسكر هولندا.