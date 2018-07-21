فيديو كوميدي لوزارة الصحة تحذر به من مدعي الطب البديل

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو كوميدي نشرته المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة، التوعية والتحذير من مخاطر الاعتماد على مدعي ما يسمى ” الطب البديل ” والاتجاه مباشرةً لاستشارة الطبيب المختص.

وأظهر الفيديو مواطن يشتكي لصاحبه ما يعانيه من مرض؛ ليتقمص صديقه دور الطبيب الذي يعرف علاجه بالضبط، ويقوم بـ ” التطعيس ” به بسيارته في الصحراء يمينًا ويسارًا، ثم يذهب به إلى معالج شعبي يقوم بكيّه.

ودعت المديرية المواطنين، عبر الفيديو، إلى عدم سلك هذه المسالك واستشارة الطبيب المختص عند الشعور بالألم، أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة ” 937″ .