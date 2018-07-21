بمهر 500 بقرة.. شاب يعرض الزواج على ابنة ” أوباما “

نيروبي(صدى):

قام شاب كيني من قبيلة ” الماساي ” بعرض 500 بقرة؛ مهرًا للزواج من ابنة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ” ماليا ” البالغة من العمر 20 عامًا.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن الشاب الكيني جيف أولي كايشاو، سافر من قريته للعاصمة الكينية ” نيروبي ” ؛ لخطبة ابنة أوباما إبان زيارتها الأسبوع الماضي لكينيا.

وأبرز تقرير مصور ” الشاب ” أثناء وصوله لـ ” نيروبي ” مع عدد من أقربائه وهم يرتدون أزيائهم التقليدية، وظهر أيضًا الأبقار التي أعدها الشاب لتقديمها كمهر لـ ” ماليا ” .