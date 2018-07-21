رجل يجبر أمه على ابتلاع عشب لإسكاتها عن مجادلة زوجته

بكين(صدى):

شهدت إحدى قرى مقاطعة هونان الصينية، واقعة تجسد أبشع معاني عقوق الوالدين، حيث قام رجل بإجبار والدته المسنة على تناول العشب، ووضعه في فمها بالإكراه، بغرض إسكاتها عن مجادلة زوجته، كوسيلة لإرضائها.

وتمكنت الشرطة المحلية بالصين، من القبض على الرجل الخمسيني، مرتكب التصرف المشين، وذلك بعد أن ضُبط متلبسًا وهو يجبر أمه المسنة على تناول العشب، ويفتح فمها بالقوة، ويدس فيه العشب، ويكرهها على مضغه وبلعه.

وتبيّن أن ما دفع الرجل لارتكاب تلك الواقعة الشنعاء، هو خصام والدته الدائم مع زوجته، وتهديد الأخيرة له بالطلاق، في حين اتضح أن الأم المسنة، التي تبلغ من العمر 80 عامًا، تعاني من مرض الزهايمر، الأمر الذي يجعلها تكرر السؤال عن نفس الشيء عدة مرات، مما أزعج الزوجة، وأدى لتذمرها.

ومن جانبه، كتب الابن العاق خطاب اعتذار علني، معربًا فيه عن ندمه على تصرفه المشين، وذلك قبل أن تتم إحالته للتحقيق.