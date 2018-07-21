إنطلاق مبادرة ” جرب العصا الإلكترونية ” بجمعية إبصار الخيرية في جدة.. غدا

حصة البدر(صدى):

تنطلق في الواحدة من بعد ظهر يوم غد (الأحد) بمقر جمعية إبصار الخيرية بجدة مبادرة ” جرب العصا الإلكترونية ” ، التي تهدف إلى كمعايشة المجتمع لتجربة المعاقين بصريا في تنقلاتهم، ودعم برنامج تيسير الحراك اليومي لهذه الفئة الغالية من المجتمع.

ويرعى المبادرة معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية، بدعم من مكتب المساندة بمستشفى شرق جدة، وبالتعاون مع مستشفى ومراكز مغربي.

وصرح معالي الدكتور أحمد محمد على رئيس مجلس الإدارة أن تهيئة الفتيات والشباب السعوديين من ذوي الإعاقة البصرية لسوق العمل هو من التوجهات التي أكدت عليها رؤية 2030.

وأكد معاليه على أهمية دعم القطاع الخاص وأفراد المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة، بغية إكسابهم المهارات والمعارف والأدوات اللازمة التي تساعدهم على استقلالهم الذاتي، وتوفير الوظائف الملائمة لقدراتهم، وتأهيلهم في بعض الأعمال التي تشهد ندرة في السوق السعودي، من أجل جعلهم أفرادا منتجين يخدمون أنفسهم ووطنهم.

من جهتها أوضحت الدكتورة أحلام نتو المشرفة على المبادرة، عضو جمعية إبصار بجدة إلى أن الجمعية تسعى للتيسير على المعاقين بصريا تحركاتهم من خلال عدة اتجاهات، أهمها التشديد على ضرورة تطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني القائمة في المملكة لتيسير حركتهم، إلى جانب العمل على تعريب العصا الالكترونية التي تصدر تنبيهات بعدة لغات ليست بينها العربية حاليا.

وأشارت إلى إنتاج الجمعية لعدد من البرامج والأفلام التثقيفية، كما أن هناك حزمة من البرامج المثيلة يجري الإعداد لها بالتعاون مع مجموعة من الجهات الخيرية، والمستشفيات في مدينة جدة.

وأضافت نحن نعمل ضمن هذا الزخم والحراك المتنامي لتوظيف المواطنين والمواطنات، الذي تدعمه الدولة وتنفذه الجهات ذات الاختصاص.