للحد من الإزعاج.. ” أمانة جدة ” تضع شروطا لممارسة نشاط العربات

نايف السالم(صدى):

وضعت أمانة محافظة جدة، عددًا من الشروط لممارسة نشاط العربات وللحد من إزعاج بعض العربات.

وعن هذه الشروط، أشارت الأمانة لضرورة حصول المتقدم على توفير مصدر كهربائي مزود بكاتم صوت؛ لتغذية الأجهزة بالعربة؛ وذلك لمنع الإزعاج أو ارتفاع الصوت من تلك العربات.

كما أوضحت شروط الممارسة في عربات البيع المتنقلة ” فود ترك ” ، وهو أن يكون المتقدم لطلب الرخصة ” سعودي الجنسية ” ، وألا يكون المتقدم لطلب الرخصة موظفًا حكوميًّا، وحمل شهادة صحية للمتقدم سارية المفعول للأنشطة الصحية، ملفتة الانتباه إلى أن هناك رسوم خدمة إصدار رخصة كافتيريا متنقلة ” عربات الطعام المتنقلة ” كالآتي:

– رسوم الكشفية 20 ريالًا.

– رسوم لوحات إرشادية 200 ريال لكل متر مربع.

– رسوم لوحات دعائية 400 ريال لكل متر مربع.

– رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية (العربات المتجولة) 200 ريال للسنة.