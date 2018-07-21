” منافسة ” يغرم 5 شركات محلية بـ25 مليون و500 ألف ريال

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة أنها وقعت غرامة ضد 5 شركات محلية مبلغ 25 مليون و500 ألف ريال، منذ بداية العام الحالي 1439هـ، وذلك بعد رصد عدة مخالفات؛ والتي تنوعت ما بين الاتفاق على رفع وتثبيت سعر المشروبات الغازية والاتفاق على تقاسم الأسواق والمناطق والاتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة الأرز والاتفاق بين المنتجين على التواطؤ في مناقصة وزارة الصحة.

وأوضح التقرير أنه سجلت شركات المشروبات الغازية مخالفات بقيمة 15 مليون ريال، فيما سجلت مخالفات تختص بشركات الأرز 5 مليون ريال، لاتفاقها مع عدد من المنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة الأرز، وتعد هذه عاشر مخالفة أعلن عنها مجلس المنافسة تختص بشركات الأرز للسنوات الثلاث الأخيرة؛ فيما بلغ إجمالي المخالفات المفروضة على شركات الأرز 36 مليون ريال، تقسمت على سبع شركات؛ ثلاث منها حصلت على مخالفتين بإجمالي غرامات تكلفتها ثمانية ملايين ريال، وأربع شركات تحصلت على غرامة واحدة بتكلفة ثلاثة ملايين ريال.

وتباينت مخالفات شركات الأرز إلى أسباب عدة، اثنان منها بسبب الاتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة الأرز، والاتفاق مع عدد من الشركات على فرض اشتراطات على عمليات البيع مع الأسواق المركزية، والاتفاق على تقاسم الأسواق والتحكم في أسعار السلع، وخمسة أسباب بسبب تثبيت وتحديد أسعار بيع سلعة الأرز على منافذ البيع، تحديد اشتراطات خاصة في عمليات البيع على تجار الجملة والأسواق المركزية، فرض حد أدنى لأسعار إعادة البيع، بينما احتلت شركتان تعملان في مجال المعدات الصناعية على 4 مخالفات بمبلغ إجمالي وقدره 12500000 ريال.