6 نصائح اتبعها عند شراء بطارية جديدة لسيارتك

عادل الحربي (صدى):

نقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح الهامة التي يجب إتباعها عند شراء بطارية جديدة للسيارة، حتى تتفادي الاختيارات الخاطئة.

1- عدم الإنتظار حتى تلف البطارية

لا تنتظر حتى تتلف البطارية، اشتري البطارية الجديدة قبل انتهاء العمر الافتراضي للبطارية القديمة بالسيارة، حتى لا تتسرع وتقوم بشراء بطارية غير ملائمة أو بسعر أكبر.

2- تجنب مراكز البيع التي لا تتمتع بإقبال كبير

يجب الشراء من مركز بيع يتمتع بإقبال كبير من العملاء حتى تضمن أن تكون البطارية بحالة جيدة، حيث أن البطارية كلما طالت فترة بقائها بدون بيع تتأثر المواد الكيميائية داخل البطارية بالسلب.

3- السعر المناسب

حتى تحصل على سعر جيد للبطارية يجب عقد مقارنة بين البطاريات والشركات المصنعة، واختيار الأفضل وليس الأغلى.

4- القدرة الاحتياطية

وهي تعني المسافة أو الفترة التي يمكن للبطارية تسيير السيارة بمفردها دون إعادة شحنها آليا عند حدوث عطل مفاجئ في مولد الكهرباء (الدينامو) في السيارة، ومن الكتيب المرفق مع البطارية يمكن معرفة قدرة البطارية الجديدة.

5- الحجم المناسب للبطارية

الاهتمام بالحصول على البطارية التي يتناسب حجمها مع الجزء المخصص لها في السيارة، حيث توجد أحجام مختلفة للبطاريات.

6- شهادة الضمان وفترة الصلاحية

شهادة الضمان وخدمة ما بعد البيع حيوية جدا بالنسبة للبطارية التي قد تكتشف بعد شرائها عدم كفاءتها أو وجود عيب صناعي بها، كما يجب شراء البطارية في بداية فترة الصلاحية لها.