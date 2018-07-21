” الهيل ” يؤكد: احتقان كبير في الأوساط السياسية البريطانية ضد زيارة تميم
أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم السبت، أن هناك احتقانًا كبيرًا في الأوساط السياسية البريطانية ضد زيارة تميم بن حمد خصوصًا أن من ضمن أجندته هي صفقة أسلحة.
وأضاف ” الهيل ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” يبقى السؤال ما الضمان أن هذه الأسلحة لن تنتهي في يد إيران أو الميليشيات الإرهابية التابعة لها خصوصًا بعد فضيحة المليار دولار التي عززت صفوف الإرهابيين. “
طلال[ عدد التعليقات: 2118 ] نشر منذ 48 دقيقة
قطر لا تحتاج لاسلحة وعلى قول المثل ( كم العصفور وكم مرقته ) الموضوع رشوة سياسية واستعطاف لعل وعسى فنظام الحمدين بارع في فنون الرشاوي وتقديم الميالغ الباهضة للارهابيين تحت بند الفدية
ولا يستبعد ان يقوم بإمداد نظام ايران وجميع اذرعها في المنطقة بكل ما يحتاجونه من جراء حصار ليران
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 48 دقيقة
واضح يابو الضراط من المظاهرات الي شفناها انتشرت هناك