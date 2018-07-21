” الهيل ” يؤكد: احتقان كبير في الأوساط السياسية البريطانية ضد زيارة تميم

طلال الضوي(صدى):

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم السبت، أن هناك احتقانًا كبيرًا في الأوساط السياسية البريطانية ضد زيارة تميم بن حمد خصوصًا أن من ضمن أجندته هي صفقة أسلحة.

وأضاف ” الهيل ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” يبقى السؤال ما الضمان أن هذه الأسلحة لن تنتهي في يد إيران أو الميليشيات الإرهابية التابعة لها خصوصًا بعد فضيحة المليار دولار التي عززت صفوف الإرهابيين. “