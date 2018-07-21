” السعودية للكهرباء ” توضح آلية كشف أخطاء الفواتير

عادل الحربي (صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن اعتمادها آلية عمل محكمة ودقيقة، في إصدار الفواتير لنحو 9 ملايين مشترك لديها شهريا، لافتةً إلى أن هذه الآلية تخضع للمراجعة والمراقبة لمعرفة أي أخطاء في عملية الرصد الشهري للمعلومات الواردة في الفواتير.

وأوضحت الشركة أن هناك طرقًا ووسائل عدة، يستطيع العميل من خلالها اكتشاف أي أخطاء في بيانات الفاتورة، سواء في حجم الاستهلاك أو القيمة المالية لهذا الاستهلاك، وقالت إن من حق المشترك أن يتقدم بشكوى ” عاجلة ” إليها لتصويب الخطأ؛ مشددة على أهمية أن يعي المستهلك الكثير من الأمور التي قد تكون غائبة عنه، قبل أن يقرر أن هناك أخطاء في قيمة الفواتير من عدمها.

وأكدت أنها لا تلزم المشترك بالدفع أولا قبل النظر في شكواه كما يظن البعض، وتقول إنها تجئ في المرتبة الثامنة عالميًا في التجاوب مع شكاوى المشتركين، لافتة إلى أنه: ” يحق لأي مشترك من خلال القنوات الرسمية، تسجيل اعتراض على الفاتورة الخاصة به. ”

وأشارت إلى أنها تقوم هي تباعًا بفحص الاعتراض ودراسته، وإيفاد المختصين للتأكد من صحة القراءة، وفي حال وجود أي خطأ، و ” هو أمر نادر جدًا “، فإنه يتم تصحيحه فورًا ودون الطلب من المشترك أن يقوم بعملية السداد قبل فحص الشكوى؛ فيما لدى الشركة أكثر من 9 ملايين مشترك، تتم قراءة العدادات الخاصة بهم خلال أيام العمل الرسمية.

وقال الشركة: ” يختلف يوم القراءة من مشترك لآخر، خاصة مع اتساع الرقعة المكانية للمشتركين، وتصدر فواتير الخدمة الكهربائية في يوم واحد، هو 28 من كل شهر ميلادي، لذا فإن هناك بعض المشتركين من تمت قراءة عدادتهم في بداية الشهر، وبعضهم في منتصفه وبعضهم قرب نهايته، وهكذا. ”

فيما ترى الشركة إنه: ” من هذه الآلية، تتولد إشكالية لدى البعض، الذي قد يرى أن فاتورته كبيرة، رغم أنه كان في إجازة بعيدا عن منزله، ولكن فات على هؤلاء أن عملية القراءة قد حدثت قبل بدء موسم الإجازات، وصدرت لهم الفاتورة عقب عودتهم، وبالتالي هم يظنون ـ خطأ ـ أنها لاستهلاكهم خلال فترة الإجازة، لذا عليهم أن يرجعوا إلى تاريخ الفترة الزمنية للاستهلاك، والموجودة أعلى الفاتورة. ”

وفي السياق نفسه، تخصص الشركة العديد من القنوات المتنوعة، للحصول على تفاصيل فاتورة الخدمة الكهربائية بشكل سهل وميسر، وتشمل هذه القنوات موقع الشركة الالكتروني (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية، والبريد الالكتروني للمشتركين المسجلين بموقع الشركة، وأجهزة الخدمات الذكية في العديد من المواقع.

ووذلك بالإضافة إلى، الاتصال المباشر على مركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، إضافة إلى حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أنه تم تخصيص رقم موحد على جميع شبكات الهواتف الجوالة بالمملكة، وهو الرقم (500120) لإرسال معلومات الفاتورة الكهربائية للمشتركين، لافتة إلى أنه: ” لا علاقة بهذا الرقم بالشكاوى أو الاعتراض على قيمة الفاتورة وتصحيحها كما تداوله البعض. “