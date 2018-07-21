” التنمية السياحية ” تعلق على فيديو محاكاة واقعة فتاة مهرجان عكاظ

نايف السالم(صدى):

علّق فيصل المدني، أمين مجلس التنمية السياحية بمنطقة المدينة المنورة، على الفيديو المتداول، الذي وثق مشهدًا تمثيليًّا لواقعة احتضان فتاة للفنان ماجد المهندس بمهرجان عكاظ، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منظم فعالية مسرح الطفل بمهرجان السلام التي تم خلالها محاكاة المشهد.

وبيّن ” المدني ” ، أن الفقرة التي قُدمت في الفعالية، جاءت بتصرف شخصي من إحدى الفرق المشاركة، ولم تكن متعمدة، حيث تمت دون الرجوع إلى الجهات الرسمية، معتبرًا الأمر عمل غير مقبول، ومؤكدًا أنه تم اتخاذ اللازم مع المنظم على الفور، ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه التصرفات.

جدير بالذكر، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطعًا فيديو، وثق محاكاة إحدى الفرق المشاركة بفعاليات مهرجان السلام بمسرح الطفل بالمدينة المنورة، لواقعة احتضان فتاة للفنان ماجد المهندس بمهرجان عكاظ، بواسطة شخصيات ترتدي أزياء تنكرية.