غدا.. ” البيئة ” تنظم ورشة عمل مشروع ” صياد ” بمشاركة كبار الصيادين

محمد السعران(صدى):

تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة، غداً الأحد 9/11/ 1439هـ الموافق 22/7/2018م ورشة عمل بعنوان ” مشروع صياد ” ، في مركز الحوار الوطني بالرياض، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة مع كبار الصيادين في البحر الأحمر والخليج العربي وبعض مراكز التدريب البحري والجمعيات التعاونية للصيادين من جميع المناطق الساحلية.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أحمد العيادة أن المرحلة الأولى من مشروع ” صياد ” تستهدف وضع دليل إرشادي لتطبيق الأهداف المرجوة من البرنامج، مشيرا إلى أن التوظيف سيكون بالتدرج وبشكل مرحلي ومناطقي سيحدد حسب كل منطقة.

وأكد العيادة أن المشروع سيدعم مبادرة تطوير المرافئ لتوفير فرص نسائية للعمل في وظائف مخبرية، وإدارية، وتسويقية إلكرتونية، مما سيساهم في الناتج الوطني بشكل مباشر.

يذكر، أن مشروع ” صياد ” يستهدف الشباب السعودي، ويحفزهم على أن يكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر، ضمن مشروعات التحول الوطني 2020، إضافة إلى توليد الوظائف وتمكين المواطن من فرص العمل في مجال الصيد، ودعم نمو المجال وتوطينه.

ويتولى المشروع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية من خلال إدارة الحملات التوعوية والإرشادية، وتهيئة المرافئ والخدمات اللوجستية المحفزة والجاذبة، وتطوير أنظمة الصيد.