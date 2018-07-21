بالفيديو.. عبوات كثيرة من عصير ” المانجو ” تقطع أحد الطرق السريعة بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو كمية كبيرة من عبوات عصير ” المانجو ” تقطع أحد الطرق السريعة بالمملكة؛ بعد انقلاب الشاحنة التي كانت تحمل العصير.

وظهرت عبوات المانجو وهي تملأ الطريق؛ الأمر الذي أدى إلى قطع الطريق بالكامل؛ حيث اضطر قائدو المركبات إلى الانتظار حتى إفساح الطريق فيما قام بعضهم بالسير بمحاذاة الطريق لمواصلة رحلتهم.