بالفيديو.. مواطن كويتي عن قطر: استأجروا طائرات لنقل الحمير وعجزوا عن نقل الحجاج

طلال الضوي(صدى):

استنكر مواطن كويتي خلال مقطع فيديو، ادعاء قطر عجزها عن استئجار طيارة لنقل الحجاج القطريين، في حين أنها تمكنت من استئجار طائرات لنقل الحيوانات.

وقال ” المواطن الكويتي ” عبر مقطع الفيديو: ” صهاينة قطر استأجروا طائرات لنقل البقر والصخول والحمير، وعجزوا يستأجرون طيارة لنقل الحجاج القطريين إلى جدة أو المدينة المنورة ” .

من الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة، قامت بتخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وذلك نظرًا لقيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق الذي كان قد تم تخصيصه؛ لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريضة.