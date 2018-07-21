بالفيديو.. تغيير زيت بوجاتي فيرون بتكلفة لا تصدق

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تغيير الزيت هي واحدة من أسهل مهام الصيانة التي يمكن القيام بها في معظم السيارات، ولكن بوجاتي فيرون ليست مثال معظم السيارات.

في فيديو جديد، يطلب هيوستون كروستا، الرئيس التنفيذي لشركة Royaly Exotic Cars، من فريقه تغيير زيت الفيرون الخاصة به، وهي عملية تكلف سعر جنوني 21,000 دولار، أو 79,000 ريال سعودي، وتحتاج لـ 27 ساعة من العمل الدؤوب.

بالطبع يبدو الثمن غير معقول حتى لفيرون، ولكن العملية ليست بسهولة إزالة الفلتر وتسريب الزيت من المحرك، حيث تحتاج الفيرون إلى رافعة لنزع الألواح السفلية للسيارة.

هذه هي البداية فقط، حيث يحتاج العمال بعد ذلك إلى إزالة رفرف العجلات من ألياف الكربون للوصول إلى المسامير المختفية وراء الجسد الخارجي، ثم إزالة العديد من المكونات الأخرى مثل الجناج الخلفي وغطاء المحرك من ألياف الكربون.

كل ذلك حتى يتم كشف المحرك بالكامل، وتغيير فلاتر الهواء وتسريب الزيت، ولكن حتى هذه الخطوة ليست بهذه البساطة، لأن فيرون لديها 16 سدادة للزيت لابد من إزالتهم أولا، وعقب ذلك، على العمال نزع الفلتر القديم وتركيب واحد جديد مكانه.. شاهد الفيديو الملحق لمتابعة الخطوات بدقة.