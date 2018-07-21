الشباب يبدأ تحضيراته في ماريبور

ماجد محمد(صدى):

انطلقت، اليوم السبت، في مدينة ماريبور السلوفينية وتحت قيادة المدير الفني سوموديكا، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ حيث يقيم معسكره الإعدادي الذي يستمر 20 يومًا.

وأكد ” سوموديكا ” للاعبين قبل انطلاقة التدريبات ثقته الكبيرة في إمكانياتهم، مطالبًا اللاعبين ببذل أكبر جهد خلال المعسكر والعمل بروح الفريق الواحد حتى تتحقق جميع التطلعات، فيما بدأت فترة التدريب الصباحية الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت سلوفينيا، وطبق اللاعبون خلالها عدد من التدريبات اللياقية تحت إشراف مدرب اللياقة ماركال.

وغاب عن تدريبات الفريق اليوم، اللاعب فاروق بن مصطفى الذي واصل برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية مع أخصائي العلاج الطبيعي؛ فيما يواصل الفريق تدريباته خلال الفترة المسائبة التي تنطلق الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي لماريبور السادسة بتوقيت الرياض.