بالفيديو.. 4 وصفات سحرية للقضاء على زيادة الوزن

متابعة _ أميرة خالد(صدى):

قدمت خبيرة التغذية شاهي علي ، عدد من الوصفات السحرية التي تساعد على حرق الدهون وتساعد على القضاء على زيادة الوزن .

الوصفة الأولى :

مكونة من نص لمونة ومعلقة قرفة ومعلقة عسل ، يتم خلط المكونات باستخدام ماء مغلي وتٌتناول قبل الأكل بنصف ساعة .

الوصفة الثانية:

ثمرتان خيار حزمة بقدونس معلقتي ليمون ، يتم ضرب المكونات في الخلاط بكوب من الماء العادي .

الوصفة الثالثة :

معلقة جنزبيل ، ومعلقة قرفة ، ومعلقة كمون ، ومعلقة عسل ، يتم خلط المكونات بالماء الساخن ، ومن الممكن أن يتم تناوله بارد ، ويعمل هذا المشروب على تنشيط الدورة الدموية وسد النفس تجاه الأكل .

الوصفة الرابعة :

2 ثمرة كيوي و3 حلقات أناناس ومعلقة عسل ، يتم ضرب المكونات في الخلاط بكوب ماء وتناوله بعد الأكل بساعة ، وإذا تم تناوله لمدة 15 يوم سيعمل على نقص الوزن 7 كيلو مع اتباع ريجيم والحفاظ على عدم تناول الكثير من الدهون والحلويات .