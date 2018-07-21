بالفيديو.. كلب يرتدي ” عباءة حمراء ” يذهل العالم بمهاراته المتعددة

ترجمة_ إسراء العشري(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام كلب موهوب في الصين، ذو قدرات عبقرية، بمهارات متعددة أذهلت العالم، والغريب في الأمر، أنه ظهر مرتديًا ” عباءة حمراء ” ، أثناء تأديته لتلك المهارات، مما أثار إعجاب الجميع.

ويتقن الكلب الذي يدعى ” Duoduo ” ، ويبلغ من العمر 8 سنوات، 40 مهارة مختلفة، تشمل المشي على طرفين فقط، وركوب دراجة هوائية، فضلًا عن استطاعته قيادة سيارة لعبة بمحرك.

وأظهر المقطع، عرضًا رائعًا للحيوانات الأليفة الصغيرة بمدينة كويجينج شمال غرب الصين، التي لها رأسًا حمراء وترتدي زوج من النظارات الشمسية، دون أن تصطدم بأية مخاريط، وظهر المتفرجون في حالة ذهول من المهارات الرائعة لهذه الحيوانات.

وخلال العرض، كان أداء ” Duoduo ” رائعًا، حتى قالت إحدى السيدات من حاضري العرض، أنها لا تستطيع أن تصدق ما تراه بعينها، حيث ظهر الكلب العبقري، مرتديًا زيه ” الساخن ” ، وهو يسير بين المخاريط على الزلاجات بسلاسة ومهارة غير مسبوقة.