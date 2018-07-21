حقيقة تدهور حالة ميرهان حسين بسبب عملية تجميل فاشلة

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت بعض المصادر القريبة من الفنانة المصرية ​ميرهان حسين​ ، سبب غيابها عن حضور جلسات محاكمتها في قضية القيادة تحت تأثير الكحول والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، بأنها تعرضت لتدهور في حالتها الصحية بسبب عملية تجميل فاشلة.

وأضافت المصادر في تصريحات إعلامية ، إلى أنه عند سؤال القاضي عن سبب غيابها قيل له أنها أجرت عملية تجميل في أحد مستشفيات طنطا دخلت على إثرها في مشاكل صحية، وأشار المصدر إلى أن ميرهان حررت محضراً في القسم للإثبات حالة وحصل والدها عن صورة من المحضر لتقديمها إلى المنتجين المرتبطة معهم بأعمال فنية، حتى لا تتعرض للمسألة القانونية بعدم التزامها.

وقالت المصادر أن التحريات مع الطبيب المعالج لميرهان أوصلت إلى أنها كانت أجرت عملية تجميل العام الماضي لكنها سببت لها مضاعفات حالياً أصابت جدار البطن وهي بحاجة إلى عملية جراحية، وعليه تم إعداد تقرير بالحالة وتأجلت القضية إلى يوم 30 يوليو للاستعلام عن وضع المتهمة وسبب دخولها المستشفى.