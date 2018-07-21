شائعات ” ديمبلي ” تغضب برشلونة

نواف السالم(صدى):

يعيش نادي برشلونة الإسباني، حالة من الغضب بسبب الشائعات التي طالت اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم النادي، بشأن تفكير النادي في إدخاله ضمن صفقة ضم البلجيكي إيدين هازارد من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، عن تأكيد برشلونة بأن ” ديمبلي ” ليس للبيع، ولن يدخل ضمن أي عملية انتقال، مشيرة إلى أن اللاعب سيبقى في كامب نو، مؤكدة أن الجهاز الفني للنادي بقيادة إرنستو فالفيردي، يراهن على ديمبلي صاحب الـ21 عامًا.

فيما لفتت إلى أن إدارة برشلونة تشعر بالثقة في اللاعب الفرنسي ديمبلي، لتمتعه بمهارات رائعة، فضلًا عن صغر سنه، خاصًة بعد تتويجه مع منتخب بلاده مؤخرًا ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.