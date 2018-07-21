تدشين أعمال لجان خرص التمور بالقصيم

محمد السعران(صدى):

دشن مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة القصيم يوسف أبا الخيل أعمال لجان خرص التمور بالمنطقة لعام 1439هـ بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم .

و أكد أبالخيل على رؤساء اللجان بضرورة مضاعفة الجهد و العمل على تأدية هذه الفريضة السمحة وذلك بالوقوف الميداني على مزارع النخيل وخرص ماهو مثمر منها وتغطية كامل المزارع الموكلة لكل لجنة مع تنظيم البيانات بكل دقة وحرص .

وأكد أبالخيل خلال التدشين على ضرورة قيام لجان الخرص بتسليم وثيقة الخرص لكل مزارع في مزرعته ، مطالبا المزارعين التعاون مع أعضاء لجان الخرص بتسهيل مهامهم وتمكينهم من خرص مزارعهم ليتمكن كل مكلف بالزكاة بتأدية زكاة ثماره في حينها لتذهب لمصارفها المستحقة شرعاً.