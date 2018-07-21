تدشين أعمال لجان خرص التمور بالقصيم
دشن مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة القصيم يوسف أبا الخيل أعمال لجان خرص التمور بالمنطقة لعام 1439هـ بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم .
و أكد أبالخيل على رؤساء اللجان بضرورة مضاعفة الجهد و العمل على تأدية هذه الفريضة السمحة وذلك بالوقوف الميداني على مزارع النخيل وخرص ماهو مثمر منها وتغطية كامل المزارع الموكلة لكل لجنة مع تنظيم البيانات بكل دقة وحرص .
وأكد أبالخيل خلال التدشين على ضرورة قيام لجان الخرص بتسليم وثيقة الخرص لكل مزارع في مزرعته ، مطالبا المزارعين التعاون مع أعضاء لجان الخرص بتسهيل مهامهم وتمكينهم من خرص مزارعهم ليتمكن كل مكلف بالزكاة بتأدية زكاة ثماره في حينها لتذهب لمصارفها المستحقة شرعاً.
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