إنقاذ حياة حاج بنغلاديشي تعرض لأزمة قلبية

مكة المكرمة(صدى):

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في إنقاذ حياة حاج بنغلاديشي في العقد الرابع من العمر تعرض لجلطة قلبية حادة كادت أن تؤدي بحياته قبل أداء فريضة الحج.

وتدخل الفريق الطبي سريعاً فور وصول حالة الحاج للمدينة الطبية، حيث أظهرت الفحوصات الأولية وجود أزمة قلبية، وقد تم على أثرها نقله إلى غرفة عمليات القسطرة القلبية، وتبين وجود جلطة في أحد الشرايين الرئيسة، وتمت توسعته ووضع الدعامات.

ونقل المريض إلى عناية القلب بعد إجراء العملية للاطمئنان على حالته الصحية، وبعد التأكد من استقرار حالته تم نقله لأحد غرف التنويم ووضع الخطة العلاجية له.

وأعرب الحاج البنغلاديشي عن سعادته ورضاه بالخدمة الطبية المقدمة، داعياً المولى – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ويديم نعمة الأمن والأمان على المملكة وشعبها.

يذكر أن حالة الحاج البنغلاديشي تُعد أول حالة أزمة قلبية تستقبلها المدينة الطبية بعد قدومه لأداء الحج، حيث سيتمكن – بإذن الله – من أداء شعائر الحج.

وتواصل الصحة وكعادتها في كل موسم حج تنفيذ برنامج “إنقاذ حياة”، الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح، القسطرة القلبية، الغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، المناظير الهضمية، إضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.