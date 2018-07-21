رونالدو يدفع الملايين ليتخلص من السجن

نواف السالم(صدى):

كشفت صحف أن نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أنهى أزمته مع القضاء الإسباني بدفع ملايين الدولارات، بعدما أدين بعامين من السجن الموقوف التنفيذ إثر تهم تهرب ضريبي؛ حيث دفع 12.1 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 15 مليون و811 ألف دولار لمصلحة الضرائب في إسبانيا حتى ينهي مشكلته القضائية.

وأوضحت أن رونالدو سيدفع مبلغا آخر قدره 4.7 مليون إسترليني، ما يعادل 6 ملايين و141 ألف دولار، كمصاريف الدعوى القضائية؛ حيث أن رونالدو ينوي مغادرة إسبانيا بشكل نهائي، لاستيائه من نظام الضرائب المحلي، كما عرض لاعب ريال مدريد السابق بيته في العاصمة مدريد للبيع.

وأشارت إلى أنه لن يضطر رونالدو إلى قضاء عقوبة السجن في إسبانيا، على اعتبار أن قانون البلاد لا يقضي بالاعتقال حين تكون الأحكام الصادرة في قضايا إدارية في حدود سنتين أو أقل من ذلك.