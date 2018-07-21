بالفيديو والصور.. رجل يذهب لمركز الشرطة بـ ” سكين ” عالقة برأسه

ترجمة_ منال محمود(صدى):

في حادثة غريبة من نوعها، اندفع رجل صيني إلى مركز شرطة بسكين 8 بوصة عالقة في رأسه؛ بعد تعرضه لهجوم في جنوب شرق الصين.

وبالتطرق لتفاصيل ما حدث، فإنه تم طعن ” تشين ” البالغ من العمر 33 عامًل، وهو سائق أجرة لدراجة نارية بمنتصف الليل، بعد مشادة مع أحد ركابه؛ ليتوجه بعدها لمركز الشرطة والسكين عالقة بجمجته، ليرسله رجال الشرطة المذعورين على الفور للمستشفى؛ لإجراء عملية جراجية طارئة.

ويظهر مقطع فيديو المصور ” الرجل ” ، الذي يرقد في وجهه على طاولة العمليات ، بسكين كبير يخرج من مؤخرة رأسه ، فوق عنقه مباشرة، كما يبين أيضًا الممرضات اللواتي يحملن رأس الرجل بينما كان الجراح يعمل بحذر عليه، وبعد عملية جراحية استمرت 5 ساعات، تمكن الأطباء من إزالة السكين.