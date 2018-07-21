” قرقاش ” يعلق على محاولة منع قطر لمواطنيها من أداء الحج

أبو ظبي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، على استمرار مسلسل قطر في الارتباك والتخبط السياسي، ومحاولة منع المواطن القطري من الحج.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أيًا كانت الأسباب يبقى من الصعب إستيعاب التوجه القطري بمنع مواطنيها من الحج، فهو إستمرار لمسلسل الإرتباك والتخبط في إدارة الأزمة، وهو عدم ثقة في المواطن وتأكيد بأن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة والذي تمارسه قيادته ” .

وتساءل ” قرقاش ” في تغريدة أخرى له: ” لماذا لا يكون قرار أداء فريضة الحج قرار شخصي للمواطن القطري؟ ، لماذا يتم تسييّس هذا القرار بالترويع والمنع؟ لا أَجِد سببًا لذلك إلا عدم ثقة في المواطن، والذي إن ترك الأمر له سيمارس خياره بحرّيّة، شتان بين الممارسة والتطبيق في دولة الرأي والرأي الآخر ” .