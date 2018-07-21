أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة والدته

الرياض(صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في منزله بالرياض، كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير محـمد بن سعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن نايف بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمـد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وأصحاب السمو والفضيلة والمعالي، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا العزاء في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ.

كما استقبل سمو الأمير جلوي بن عبد العزيز، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، الذي نقل لسموه تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محـمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، وصاحب السمو الشيخ محـمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان في استقبال المعزين صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن مشاري بن جلوي، وصاحب السمو الأمير تركي بن جلوي بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير مساعد بن جلوي بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير عبد الله بن جلوي بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن جلوي بن عبد العزيز.

وعبّر الجميع عن خالص عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.