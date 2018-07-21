بنزيما يسخر من تصريحات رئيس نابولي ويصفه بـ ” المجنون “

نواف السالم(صدى):

شهد الوسط الرياضي سجالًا ناريًا بين اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، ورئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لاورينتس، بعد التصريحات التي صدرت عن الأخير بشأن انضمام بنزيما والأرجنتيني أنخيل دي ماريا لنابولي، والتي وصفتهم بـ ” العجزة ” .

وقال ” بنزيما ” ، معلقًا على تصريحات رئيس نابولي ساخرًا: ” مجنون آخر ينضم للقائمة ” .

وكان رئيس نادي نابولي الإيطالي، قد نفى الأنباء المتداولة بشأن تعاقد ناديه مع الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، والأرجنتيني أنخل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، قائلًا: ” أنشيلوتي يعرف أنني أريد التعاقد مع لاعبين شباب، ماذا أفعل مع كل الاحترام بلاعبين عجزة ؟، ليس عليّ إرضاء الجماهير، عليهم التزام الهدوء حتى نتمكن من القيام بعملنا ” .

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