بنزيما يسخر من تصريحات رئيس نابولي ويصفه بـ ” المجنون “
شهد الوسط الرياضي سجالًا ناريًا بين اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، ورئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لاورينتس، بعد التصريحات التي صدرت عن الأخير بشأن انضمام بنزيما والأرجنتيني أنخيل دي ماريا لنابولي، والتي وصفتهم بـ ” العجزة ” .
وقال ” بنزيما ” ، معلقًا على تصريحات رئيس نابولي ساخرًا: ” مجنون آخر ينضم للقائمة ” .
وكان رئيس نادي نابولي الإيطالي، قد نفى الأنباء المتداولة بشأن تعاقد ناديه مع الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، والأرجنتيني أنخل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، قائلًا: ” أنشيلوتي يعرف أنني أريد التعاقد مع لاعبين شباب، ماذا أفعل مع كل الاحترام بلاعبين عجزة ؟، ليس عليّ إرضاء الجماهير، عليهم التزام الهدوء حتى نتمكن من القيام بعملنا ” .
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طلال[ عدد التعليقات: 2113 ] نشر منذ 59 دقيقة
😂😂😂😂 اخبارهم كل يوم في تطور
محمد[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ 58 دقيقة
هذا الشاب جيدلكن يحتاج تدريبات جيده وزياده ثقه بنفسه في الملعب وسترونه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1823 ] نشر منذ 46 دقيقة
محمد
تحسسني انك ديشان فرنسا على غفلة
الرجال باقي لة موسمين ثلاثة بالكثير ونت تنبرش تتنبأ بمستقبل لهذا الشاب الذي اقترب من خط النهاية