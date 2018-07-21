فكرة وتطبيق

الكثير من الأفكار من حولنا ، والقلة من يطبق ، ويعود ذلك للظروف المحيطة بالإنسان ولخشيته من الإقدام على تطبيق فكرته فيتعرض لفشل أو رفض أو ما شابه ، فيعزف الشاب وهو بمقتبل العمر عن الإقدام وتطبيق فكرته ، المبدعون لدينا في كل مكان تجدهم وفي شتى المجالات ، والطرف الخائف دائما ما يكون خاسرا في النهاية ، هناك من شبابنا من يحتاج لدعم من بعض المؤسسات ، ولكنه يخشى أن يطلب ذلك ، مثلا لو كان أحدهم مذيع ممتاز ويستطيع إدارة حوار ممتع وشيق ، يمنعه خوفه من عدم وجود داعم له فيمتنع عن الإقدام ، ومثله بالمجتمع الكثير ، أنت صاحب المؤسسة لو أتاك من يثق في موهبته وطلب دعمك كراعي له وهو غير مشهور هل توافق له ؟

وأنت كصاحب فكرة وواثق منها هل لديك الجراءة على الإقدام وطلب الدعم من بعض الجهات ؟