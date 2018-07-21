” نجم ” تقوم بزيارات إنسانية للمرضى المتضررين من الحوادث المرورية

نايف العضياني (صدى):

ضمن سلسة فعاليات حملة ” لطرق أكثر سلامة ” التي تنظمها شركة نجم لخدمات التأمين، قام فريق ضم ممثلين عن الإدارة العامة للمرور وشركة ” نجم ” والأستاذ فهد النتيفي، سفير حملة ” لطرق أكثر سلامة ” ، بزيارات إنسانية للمرضى المتضررين من الحوادث المرورية في عدد من المستشفيات الحكومية ومنها مدينة الملك ‏سعود الطبية، مدينة الملك فهد الطبية.

وانطلاقاً من هذة الزيارات التي تهدف إلى دعم الأشخاص المتضررين من حوادث الطرق في المستشفيات الحكومية، وتفعيلاً لخطة عمل المسؤولية الاجتماعية، نظمت نجم حملة للتبرع بالدم كجزء من فعاليات حملة لطرق أكثر سلامة، وذلك استشعاراً بحاجة متضرري الحوادث إلى وحدات الدم، والتشجيع على جمع أكبر قدر ممكن من المتبرعين في الدم.

وأعرب سفير حملة نجم، فهد النتيفي عن أهمية الوقوف إلى جانب المتضررين من حوادث الطرق، واستذكر إصابته بحادث مروري والذي أدى الى الحد من قدرته على الحركة، مؤكداُ أن الضرر الذي أصابه جراء هذا الحادث، دفعه إلى المساعدة والاهتمام بشتى الطرق للتخفيف من الحوادث المرورية، مشدداً على التقييد بتعليمات السلامة.

من جهتها قالت مها محمد الشنيفي، المدير العام لقسم التواصل المؤسسي والتسويق في شركة نجم: إن هذه المبادرة هي واجب ضروري ينطلق من مسؤولية الشركة تجاه الوطن والمواطن”، كما أكدت على حرص نجم للعمل بشتى السبل والطرق للمساهمة في رفع الوعي بين الشباب من أجل تعزيز السلامة المرورية، ويزداد الحرص على ذلك أيضاً عندما يرتبط الأمر بحياة إنسان، فقطرة دم واحدة قد تنقذ حياة مريض.

وأضافت الشنيفي: أن تبني نجم مبادرات مجتمعية تعكس قيم ورسالة الشركة، المنبثقة عن أهدافها وخططها المستقبلية، وتوفير الدعم الممكن لهم على الصعيد الصحي والإنساني في آن معاً.

يذكر أن شركة «نجم» خصصت في حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، منصة للراغبين بالمشاركة وذلك للاطلاع على كافة التفاصيل ومعرفة المزيد عن الحملة التي أُطلقت بوسم #قطرة_دم_تفرق.