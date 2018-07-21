اجتماع بين الريال وتشيلسي لحسم مستقبل هازارد

ماجد محمد(صدى):

كشفت وسائل إعلام، أن مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، سيعقدون اجتماعًا مع نظرائهم في نادي تشيلسي الإنجليزي، وذلك لمناقشة التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد، لصالح النادي ” الملكي ” في فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى نادي ريال مدريد إلى التعاقد مع هازارد، ليكون خليفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي رحل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في 10 يوليو، وذلك بعرض 125 مليون يورو للتعاقد مع هازارد، بينما يريد ماوريسيو ساري حصول ” البلوز ” على 165 مليون يورو لبيع اللاعب البلجيكي.