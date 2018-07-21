استشهاد طفلة برصاص قناص حوثي بالبيضاء

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر محلية، عن استشهاد طفلة برصاص قناص حوثي؛ في محافظة البيضاء أمس الجمعة؛ حيث اكتنفت البلاد حالة من الحزن والحداد.

وأشارت المصادر إلى أن الطفلة أبرار علوي عبدالله الفيضي التي تبلغ من العمر 12 عامًا من أهالي قرية صلواع بمديرية ذي ناعم، استشهدت أثناء تواجدها أمام منزل أخوالها بالقرية، حيث أن الميليشيات أمطرت القرية بوابل من الرصاص رغم عدم وجود أي اشتباكات في المنطقة، ما أدى إلى إصابة الطفلة ووفاتها في الحال.

ومن الجدير بالذكر، إنه نجحت قوات الجيش اليمنى في السيطرة على مخازن أسلحة إيرانية بحوزة مليشيا الحوثي في باقم، كما شنّت غارات مكثفة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة في مناطق متفرقة بالبيضاء، نجم عنها سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.