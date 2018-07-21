لم يمنعها البكالوريوس.. فتاة تنال شهرة واسعة في الطهي بالأحساء

نايف السالم(صدى):

لم تمنع شهادة البكالوريوس في الأحياء، فتاة تسمى هيا بنت سعود الأصمخ، من اكتساب شهرة واسعة في المهرجانات والمحافل الشعبية بمدينة الأحساء، حيث أصبحت من أشهر الطهاة في المدينة.

وتفوقت ” هيا ” على كثير من الطهاة وأصحاب المطاعم في إعداد وتجهيز الأكلات الشعبية؛ حيث ورثت مهنة وفن الطبخ من عائلتها، وحظيت بترحيب كبير من الأهالي والمسؤولين، وسرعان ما بدأ الأهالي بتوصيتها بإعداد بعض الطبخات والأكلات لهم في المناسبات.

وأشارت ” هيا ” إلى أنها تبحث عن العمل الابتكاري، فهي تجيد طبخ الكبسة الحساوية والجريش والهريس والعصيد والفريقة والسليقة وغيرها من الأكلات بطريقة صحية وسليمة، وهذا هو ما تركز عليه بشكل دائم.