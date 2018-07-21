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بالصور.. تنفيذ حكم الجلد برجل وامرأة أمام حشد من الناس

بالصور.. تنفيذ حكم الجلد برجل وامرأة أمام حشد من الناس
جاكرتا(صدى):

وثقت بعض الصور لحظة تنفيذ حكم الجلد بحق امرأة ورجل؛ لممارستهما الزنا بإحدى المقطاعات بإندونيسيا.

وظهر بالصورة، تقدم الزوجان لمسرح يتجمع حوله حشد من الناس؛ ليتم بالفعل تنفيذ حكم الجلد بهما، وذلك على الرغم من تعهد حاكم الولاية ايريش ارواندي يوسف بتنفيذ العقوبة داخل السجون وبعيدًت عن أعين الجمهور .

يُذكر أنه سبق وأن أعلن أنه سيصدر مرسومًا حتي يتم تنفيذ الجلد داخل السجون، ويسمح الجمهور ووسائل الإعلام بمشاهدة الصور أو تسجيلات الفيديو.

 

 

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2113 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمدلله علي نعمه العدل والمساواة وتنفيذ حكم الله ✋

[ عدد التعليقات: 1329 ] نشر منذ 6 دقائق

اللهم
عفوك
ولطفك
وسترك
ورضاك

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