بالصور.. نجمة تركية تتحول إلى عاملة نظافة

أماني الغامدي(صدى):

نشرت النجمة التركية ​سيريناي ساريكايا​ ، صوراً من مشاركتها في حملة لتنظيف شاطئ ” كيليوس ” في ​إسطنبول​، وذلك بالتعاون مع احدى الشركات باعتبار سيريناي وجه إعلاني لها.

وظهرت سيريناي في الصور وهي تلملم القمامة والزجاجات البلاستيكية من على الشاطئ، مع مجموعة من الشباب المشاركين في الحملة، وطلبت من متابعيها عدم إلقاء النفايات البلاستيكية على الشاطئ وغيره من الأماكن الطبيعية، مع محاولة استغلال هذه النفايات بإعادة تدويرها للاستفادة منها.

يُذكر أن مسلسل ” fi ” كان آخر أعمال سيريناي الدرامية، وقد شاركت في بطولته أمام محمد جونسور، بيراك توزوناتاش، وأوزان جوفان.