بعد موسم كروي محبط.. إيمري يجدد الأمل لدى أوزيل

نواف السالم(صدى):

يتجدد الأمل لدى نجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل، تحت قيادة المدير الفني الجديد لنادي آرسنال الإنجليزي، أوناي إيمري، وذلك بعد موسم كروي محبط تعرض له.

ونشر النجم الألماني الدولي صورة له على الشاطئ هذا الأسبوع وهو يركل الكرة مع الأطفال، معلقًا عليها: ” في أي وقت وفي أي مكان. ”

وجاء الخروج المبكر لأوزيل مع المنتخب الألماني من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا ليكون لطمة جديدة لهذا النجم الشهير في عام حافل بالإحباط، بعد موسم سيئ مع آرسنال؛ حيث يأمل أوزيل في بداية جديدة من خلال الموسم الجديد، والذي يبدأ الاستعداد له من سنغافورة.

وسيتوجه أوزيل إلى سنغافورة غدًا الأحد، حيث يرافق فريق ” المدفعجية ” في جولة تسويقية وتدريبية مهمة، يخوض خلالها مباراتين وديتين في غاية الأهمية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان، وذلك ضمن فعاليات بطولة الكأس الدولية للأبطال.