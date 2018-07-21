” الصحة ” تفرض عقوبات لتقديم خدمات تجميلية للأطفال دون موافقة ولي الأمر

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة الصحة، على فرض عقوبات على من يقوم بتقديم خدمات تجميلية للأطفال دون موافقة ولي الأمر، مبيّنة أن ذلك يعد مخالفة صريحة تستوجب العقاب.

وشددت الوزارة، على مباشرتها أي بلاغات تتلقاها بشأن المخالفات الصحية في الأماكن السكنية والمحلات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ومن جانبه، علّق المحامي صالح الدبيبي، على الأمر مؤكدًا أن الأعراف الدولية التي وقعتها المملكة، تشير إلى أن من لم يبلغ عمره الـ 18 عامًا يُصنف على أنه طفل، وعليه، لا يجب إجراء أي تدخل تجميلي له، دون إذن ولي أمره.

وأضاف ” الدبيبي ” ، أنه من غير المنطقي أن يتردد شخص بهذا العمر على مراكز التجميل وحده، وحتى ممارسة هذه المراكز لمن تجاوز هذه السن يجب أن تكون مقننة ومضبوطة.

فيما ناشد المحامي وزارة الصحة، بضرورة تفحص شهادات أطباء التجميل ورخص المزاولة، فضلًا عن التحقق من جودة ونوعية المواد المستخدمة، مشيرًا لأهمية وضع غطاء قانوني للمطالبات، بهدف دفع الضرر الذي يُدخل جميع الأطراف في مشاكل قضائية بعد ذلك.