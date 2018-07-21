رفض المملكة إقرار الكنيست قانون ” الدولة القومية للشعب اليهودي “

علي القحطاني (صدى):

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، برفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بـ ” الدولة القومية للشعب اليهودي ” .

وعن سبب ذلك، ذكر المصدر أن القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا القانون من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

كما ناشد بضرورة التصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية؛ تستهدف تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.

يُذكر أن مجلس التعاون كان قد أدان إقرار الكنيست الاسرائيلي أمس الأول قانون ” الدولة القومية للشعب اليهودي ” .