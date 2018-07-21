بلدية القطيف: إصدار 13725 شهادة ورخصة إلكترونية خلال نصف عام

نايف السالم(صدى):

أصدرت بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها خلال الأشهر الستة الماضية، عدد من الرخص والشهادات بلغت 13725 بين شهادة ورخصة إلكترونية.

وأبان رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن هذه الرخص والشهادات شملت 864 رخصة بناء و 1337 رخصة إطلاق تيار كهربائي و 6120 شهادة صحية و 1043 رخصة حفريات، و 788 رخصة محل، و 378 رخصة ترميم وهدم، فيما بلغت عدد مخالفات المباني 530 مخالفة، ومخالفات المحلات 2112 مخالفة ومخالفات النظافة 543 مخالفة، ومخالفات الزراعة 10 مخالفات.

وأفاد أن السقف الزمني لإصدار الرخص تختلف باختلاف نوعيتها، فرخصة الحفر تصدر في نفس الوقت إلكترونياً، بينما رخصة البناء تتطلب حوالي 7 أيام، بينما رخصة المحل تحتاج إلى حوالي 10 أيام والشهادة الصحية تعتمد على ورود التقرير الطبي من 3 إلى 7 أيام.

وأكد المهندس مغربل اكتمال جميع البرامج والربط الالكتروني بين البلديات في كل الأنظمة والتطبيقات في البلدية، وإنشاء مركز موحد لجميع البلديات التابعة لبلدية القطيف وهي سيهات، وعنك، والقديح، وتاروت، وصفوى، مشيراً إلى أن إدارة تقنية المعلومات تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، منها إنشاء الخدمات الإلكترونية لتيسير العمل على جميع المستفيدين من الخدمات البلدية وخدمات الموظفين وخدمات المواطنين والشركات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وخدمات الموظفين.

وأعـد نظام الأرشفة الإلكترونية المسؤول عن حفظ الوثائق والمستندات ببلدية محافظة القطيف والبلديات الفرعية التابعة لها إلكترونياً، حيث يتم عمل مسح ضوئي للوثائق وحفظها على النظام ما يوفر فوائد كثيرة علي الموظفين منها حفظ المستندات من التلف أو الضياع، وسرعة البحث والاستعلام عن المعلومات كافة، وتأكيد الأمان والسرية للمستندات، مؤكداً أن إدارة تقنية المعلومات تقوم بمتابعة الاعمال البلدية المناطة بها من برامج وتطبيقات والعمل على سرعة الخدمات الالكترونية لكافة البلديات والأقسام.