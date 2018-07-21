كيا سول تيربو 2020 تظهر أثناء اختبارها بشكل جديد كليا

سول (صدى):

رصدت كيا سول الجديدة كليا عدة مرات أثناء تطويرها، إلا أنه اليوم حصلنا على أول نظرة على نسخة تيربو منها أثناء اختبارها بوادي الموت في كاليفورنيا.

لم تعد التمويهات تخفي كامل تفاصيل السيارة، حيث تبدو الآن مختلفة تماما وتظهر بمصابيح أمامية نحيلة متشابكة بشريط ضوئي، كما أن السيارة أعرض وأطول وتتبنى مظهر كروس أوفر عصرية.

وعند إلقاء نظرة عن كثب على خلفيتها، سترى مصابيح خلفية طوليّة ملتوية، كما أن العادم يقع بالمنتصف.

متوقع استناد كيا سول على منصة هيونداي كونا ما يعني بأن المحركات ستكون نفسها والمتاحة بخيارات 2 لتر 4 سلندر قوة 147 حصان و178 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما يمكن توفير نسخة تيربو 1.6 لتر قوة 175 حصان و264 نيوتن.متر من عزم الدوران، على أن تتوفر بالدفع الأمامي قياسيا ويكون الدفع الرباعي اختياريا.

هذا ومن المتوقع تدشين كيا سول 2020 الجيل القادم بمطلع العام المقبل بمعرض ديترويت للسيارات 2019، على أن تصل للأسواق نهاية العام نفسه.